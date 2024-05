Google ci ricorda che Maps aveva una chat, chiudendola

Effettivamente Maps prevede un servizio chat per specifiche attività presenti sulla piattaforma di mappe e navigazione. Questa opzione è stata introdotta nel 2018, e ha il senso di permettere agli utenti di comunicare con attività presenti su Maps.

Google Maps è un punto di riferimento assoluto per milioni di persone, anche se a volte può sbagliare, e negli ultimi anni ha ricevuto consistenti miglioramenti, sia in termini di interfaccia grafica che in termini di funzionalità. Sapevate che ha anche una sezione chat ?

La chat di Google Maps potrebbe infatti rendersi utile nel caso in cui si volesse comunicare con un ristorante per effettuare una prenotazione, o richiedere informazioni preliminari sul menù. La chat però è stata sempre disponibile se l'attività in questione ha abilitato la comunicazione.

Tutto ciò che abbiamo appena detto è da intendersi al passato. Sembra infatti che la chat di Google Maps sia destinata all'ormai popolare cimitero di Google.

Sul suo sito ufficiale infatti, Google ha riferito che non sarà più possibile accedere alla chat di Maps a partire dal 15 luglio 2024.

Inoltre, le conversazioni esistenti verranno chiuse il ​​31 luglio 2024. Le aziende hanno tempo fino ad agosto 30 ottobre 2024 per scaricare la cronologia delle conversazioni tramite Google Takeout.

Le conversazioni scambiate su Maps nel tempo sono state sincronizzate con diversi servizi di Google, come Google Allo (anche lui ormai nel cimitero Google) e nell'app per gli SMS. Dopo agosto, non vi sarà più traccia della chat di Maps e delle sue conversazioni.

Insomma, Maps perde un pezzo che probabilmente in pochi avevano apprezzato. Fateci sapere se, per qualche motivo, eravate tra loro.