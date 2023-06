Google Maps evolve: le prime città italiane diventano immersive

Sempre nel contesto dei contenuti immersivi, anche diversi punti di interesse sono stati inclusi: si tratta di luoghi che vanno dal Castello di Praga al Sydney Harbour Bridge. Google non ha elencato nel dettaglio tutti i luoghi inclusi, ma "girando" fra alcune città italiane sarà facile incappare in queste creazioni 3D.

Oltre a questo, su Maps arrivano le indicazioni stradali immediate, quelle che vengono mostrate quando si cerca una destinazione da percorrere a piedi senza avviare la navigazione. Ne abbiamo parlato nel dettaglio in questo articolo.

Infine, per la versione desktop di Maps arriva la nuova sezione Recenti che troverete sul lato sinistro. Questa sezione raccoglie tutti i luoghi visualizzati in precedenza, una sorta di cronologia persistente a portata di mano per organizzare i vostri viaggi. Chiaramente sarà possibile rimuovere manualmente specifici luoghi dalla sezione Recenti.

Le novità che abbiamo appena descritto sono in fase di distribuzione automatica su Maps.

Google riferisce che il rollout dovrebbe completarsi entro le prossime settimane. Per la sezione Recenti la distribuzione è prevista entro luglio.