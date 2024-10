Google rivoluziona Maps, Earth e Waze grazie a Gemini: una valanga di nuove funzioni in arrivo

Google annuncia oggi una serie di novità per 3 suoi prodotti legati al mondo delle mappe, tutte all'insegna dell'intelligenza artificiale, in particolare quella di Gemini. Ecco quindi cosa ci attende di nuovo in Google Maps, Waze ed Earth, che diventano molto più intuitivi e potenti, grazie alla comodità di poterci direttamente dialogare per arricchire funzioni vecchie e nuove.

Google Maps: navigazione migliorata e suggerimenti personalizzati con IA

Google Maps riceve un aggiornamento significativo che sfrutta le capacità di Gemini, il modello AI di Google, per offrire risposte più dettagliate e ispirazione su cosa fare in base alle esigenze degli utenti. Maps diventa una sorta di assistente per chi cerca idee su luoghi da visitare, attività in compagnia o dettagli su locali e attrazioni. Ad esempio, gli utenti possono ora chiedere direttamente suggerimenti su "cose da fare con gli amici di sera" e ricevere risposte personalizzate grazie alle capacità di Gemini. Allo stesso modo è possibile fare domande a Gemini su uno specifico locale, o su un punto di interesse, per ricevere subito risposte pertinenti. Le recensioni degli utenti vengono poi riassunte, in modo che in poche righe possiamo sapere qual è il giudizio generale del pubblico di Maps su un dato ristorante o altro.

Inoltre, è stata migliorata la navigazione per rendere l'esperienza di guida meno stressante, soprattutto in contesti sconosciuti o su strade complesse, e per trovare più facilmente punti di interesse lungo il percorso (basta chiedere a Gemini!). Il navigatore mostra ora corsie, attraversamenti pedonali e segnali stradali con chiarezza, aiutando gli utenti a mantenere la corretta posizione in corsia e a evitare brusche manovre. Questa funzione è accompagnata da segnalazioni meteo in tempo reale per avvisare di possibili pericoli sulla strada, come allagamenti o visibilità ridotta, una novità molto utile con l'avvicinarsi della stagione invernale.

Ci sono novità anche per Immersive View, la bellissima funzione di anteprima dei tragitti, che si espande in oltre 150 città nel mondo, offrendo anteprime realistiche di luoghi e percorsi, complete di informazioni su traffico e condizioni meteo previste. Queste novità migliorano la pianificazione del viaggio e l'orientamento grazie anche a funzionalità di navigazione AR (realtà aumentata) per chi si muove a piedi o utilizza mezzi pubblici. Le nuove funzionalità AI saranno gradualmente disponibili per gli utenti di Android e iOS a partire dagli Stati Uniti e presto verranno integrate anche su Google Search. La novità legate al navigatore arriveranno invece globalmente già da questa settimana. Infine, il nuovo Immersive View arriverà da questa settimana laddove Immersive View è già disponibile.

Waze: finalmente le segnalazioni vocali con Gemini!

Da sempre Waze ha la sua grande forza nelle segnalazioni della community, solo che finora dovevamo premere ripetutamente dei pulsanti a schermo per inviarle. Adesso, grazie a Gemini, cambia tutto. Le segnalazioni su Waze diventano vocali e sono più comode che mai! Grazie alla nuova funzione Conversational Reporting, gli utenti possono ora segnalare incidenti stradali e ostacoli descrivendo la situazione, come se stessero parlando a un passeggero. Per esempio, se ci fosse un cestino in mezzo di strada, l'utente può dire semplicemente "c'è un cestino in mezzo di strada" e Waze riconoscerà la frase e registrerà automaticamente il report sulla mappa.

Questa modalità conversazionale non solo è più pratica, ma anche molto più sicura, perché riduce la necessità di interazioni manuali. Se poi la descrizione non fosse chiara, Waze/Gemini chiederà informazioni aggiuntive. Un'altra importante novità è l'introduzione delle zone scolastiche nella mappa. Waze ci invierà una notifica ogni volta che entreremo in prossimità di una scuola, ricordando di prestare attenzione e rispettare i limiti di velocità. Conversational Reporting è attualmente disponibile in beta per un gruppo selezionato di tester, in inglese, mentre le notifiche sulle zone scolastiche saranno accessibili su Android e iOS in tutto il mondo entro fine anno.

Google Earth diventa il miglior amico degli urbanisti

Infine, anche Google Earth integra le capacità di Gemini per ottenere risposte rapide a domande complesse, come l'individuazione di aree con pochi punti di ricarica per veicoli elettrici (EV), una richiesta che sembra strana di per sé, ma che può venire in aiuto non tanto dell'utente finale, quanto di urbanisti e pianificatori. Google Earth, in collaborazione con Google Research e X (la "moonshot factory" di Google), sta implementando anche la capacità di fornire visualizzazioni personalizzate, basate su criteri specifici come la vicinanza a hotel o centri commerciali privi di stazioni di ricarica. Queste innovazioni rappresentano una svolta per chi si occupa di progettazione di aree urbane, poiché riduce drasticamente i tempi di analisi grazie all'elaborazione simultanea di grandi quantità di dati spaziali. La sperimentazione sarà aperta a breve per un gruppo selezionato di tester, che potranno esplorare l'efficacia di Gemini nelle loro attività professionali.