Google Maps passa da "tap" a "swipe"

Probabilmente questa novità non farà piacere alla vostra memoria muscolare, allenata per anni a toccare un punto qualsiasi della mappa di Google Maps per mostrarla a tutto schermo e nascondere altri elementi dell'interfaccia (sapete come misurare le distanze nell'app?).

Ora infatti il popolarissimo navigatore ha modificato questa semplice gesture, e per ottenere lo stesso risultato dovrete far scorrere il dito (swipe) verso l'alto sulla barra di ricerca dell'app (ecco come cancellare la cronologia in Maps).

L'operazione deve essere eseguita una volta quando si inserisce una località nella ricerca, mentre appena si avvia l'app e ci si trova nella scheda Esplora, con la finestra Ultimi aggiornamenti locali che fa capolino (Ultimi aggiornamenti per [nome località]), dovrete farlo due volte: una per far sparire la finestra in basso e una per far sparire gli altri elementi dell'interfaccia.