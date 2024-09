Gli indirizzi di casa e lavoro sono ancor più a portata di mano con Maps su Android Auto

Google Maps è la piattaforma di mappe e navigazione che usiamo nel quotidiano per spostarci, sia che lo facciamo in auto che con i mezzi pubblici (ecco come vedere gli autovelox su Maps). E proprio da Google Maps arriva un nuovo aggiornamento, con il quale diventa più semplice gestire gli indirizzi di casa e lavoro su Android Auto. Android Auto è un altro tassello importante dell'esperienza software che offre Google, visto che permette di collegare il proprio smartphone Android con l'unità presente in auto (vi ricordiamo quali sono le auto compatibili con Android Auto wireless). Andiamo a vedere le novità con il nuovo aggiornamento di Maps.

Migliora la gestione degli indirizzi di casa e lavoro di Maps su Android Auto

Da diverso tempo assistiamo a un costante rinnovamento e perfezionamento di Android Auto da parte di Google, e questo passa anche dall'aggiornamento che svolgono un ruolo fondamentale nell'esperienza utente con il popolare sistema di infotainment. Tra queste troviamo ovviamente Google Maps. Maps è sicuramente tra le app maggiormente usate dagli utenti che si affidano ad Android Auto. E con il nuovo aggiornamento di Maps arrivano delle nuove opzioni per migliorare la gestione degli indirizzi personali. Per indirizzi personali intendiamo la possibilità di salvare come predefiniti degli specifici indirizzi, come quelli di casa e del nostro posto di lavoro. In questo modo, non sarà necessario digitarli ogni volta quando ci si appresta a effettuare un itinerario, ma basterà scegliere le opzioni predefinite che appaiono a schermo.

La prima novità introdotta su Maps riguarda la possibilità di ricevere un suggerimento all'interno dell'app per Android Auto per impostare il nostro indirizzo di casa o lavoro. Come vedete dallo screenshot sopra, il suggerimento apparirà in alto a sinistra dell'interfaccia di Maps su Android, proprio sotto la barra di ricerca. Arriva poi la possibilità di configurare il nostro indirizzo di casa o lavoro direttamente su Android Auto, digitando l'indirizzo proprio come se lo stessimo facendo da smartphone. Questa è una novità, visto che finora potevamo configurare il nostro indirizzo di casa o lavoro soltanto dall'app di Maps su smartphone. Si tratta chiaramente di novità minori, ma comunque sostanziali ai fini della nostra esperienza con Android Auto. Non sarà più necessario usare lo smartphone per configurare indirizzi di casa o lavoro, e questo ci farà risparmiare del tempo, soprattutto se ci troviamo alla guida. Le novità che abbiamo appena visto sono incluse nelle più recenti versioni di Google Maps su Android Auto, e sono pubbliche per tutti gli utenti.

Alcune chicche per Google Maps