Volete navigare in 3D su Google Maps? Ecco come fare

Un vecchio detto suggerisce di non riparare un oggetto se non è rotto, ma evidentemente nella sua ricerca di sempre nuove funzioni Google Maps ha deciso di proporre agli utenti una nuova possibilità: la navigazione in 3D (a proposito, sapete che la popolarissima app di navigazione vi consente di salvare i vostri itinerari che utilizzate più di frequente, in modo da poterli richiamare con un semplice tocco? Ecco come fare).

In realtà Google Maps offre la possibilità di vedere le mappe in tre dimensioni da più di tre anni, ma questa visualizzazione non si applicava alla navigazione, e restava relegata alla vista statica.

Ora da qualche tempo (non si sa con esattezza, visto che non sono arrivate comunicazioni da parte di Google) gli utenti hanno iniziato a notare che la funzione si è fatta strada anche nelle indicazioni stradali in tempo reale. I primi a notarlo sono stati gli utenti di Android Auto, come avevamo riportato qualche settimana fa, ma adesso sembra sia presente anche nella navigazione da telefono, e con una diffusione molto maggiore.

Per vederla, tutto quello che dovete fare è avviare Google Maps sul vostro dispositivo Android (su iOS al momento non sembra essere ancora stata implementata) e toccare in alto a destra l'icona con i fogli sovrapposti, che consente di scegliere le varie visualizzazioni della mappa e il tipo.

Nella finestra che si apre dal basso, toccate il riquadro 3D per evidenziarlo con il contorno blu, poi toccate la "x" in alto a destra per chiudere la scheda.

Ora impostate un itinerario impostando come mezzo di trasporto l'auto (con altri mezzi non funziona) toccando il simbolo relativo nella riga a scorrimento orizzontale in alto.

Avviate la navigazione e per vedere la mappa in 3D aumentate lo zoom allargando la mappa con due dita, poi variate l'angolo in modo da non vederla dall'alto (scorrete con due dita in senso verticale sullo schermo).