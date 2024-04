Google Maps a portata di auto elettriche: ecco le nuove funzionalità

Google Maps è un punto di riferimento quotidiano per milioni di persone nell'ambito dei loro spostamenti. La piattaforma di Google è ormai compatibile con tantissime tipologie di spostamenti, e tra questi troviamo ovviamente quelli che presuppongono l'utilizzo di auto elettriche.

Negli ultimi anni abbiamo visto Google dedicare particolare attenzione alle funzionalità per le auto e, più in generale per i veicoli elettrici. Proprio in questo contesto sono appena arrivate ulteriori novità. Andiamo a vederle insieme.

Localizzazione esatta delle stazioni di ricarica

Questa funzionalità permetterà a tutti coloro che usano Maps di localizzare con esattezza dove sono posizionate le colonnine di ricarica per i veicoli elettrici.

Per localizzazione esatta si intende la posizione accurata, ad esempio, all'interno di un complesso come un centro commerciale. In questo contesto, Google fa sapere che arriveranno anche delle descrizioni dettagliate sul percorso da seguire per raggiungere le colonnine di ricarica, descrizioni che saranno derivate anche dalle recensioni fornite dagli utenti.

Si tratta di una funzionalità supportata dall'intelligenza artificiale, la quale dovrebbe conferire un particolare grado di affidabilità anche alle informazioni derivate dalle recensioni degli altri utenti. Per raggiungere un migliore grado di accuratezza, sarà possibile recensire le stazioni di ricarica fornendo dettagli specifici, come il tipo di presa utilizzata e il tempo di attesa.