Google Maps sempre più su misura: novità importanti per navigazione e percorsi

Google Maps è un punto di riferimento per milioni di persone quando si parla di scegliere percorsi stradali di qualsiasi genere, o di scoprire posti nuovi per qualsiasi scopo. E come tale, Google Maps viene supportata in continuazione da parte di Google dal punto di vista software.

Tale supporto si traduce quindi in costanti aggiornamenti software per Google Maps. Proprio in questi termini, è arrivato un nuovo aggiornamento per Maps, con il quale Google introduce una serie di novità interessanti, le quali riguardano soprattutto la gestione dei percorsi e un inatteso aspetto social della piattaforma.

La novità che probabilmente è più interessante consiste in molti più criteri per scegliere il percorso per arrivare alla destinazione scelta. Arriva infatti la possibilità di selezionare il percorso in base a criteri come "percorso migliore", "meno trasferimenti", "meno camminate", "accessibile in sedia a rotelle" o "costo più basso".