Google Maps sta diventando il navigatore più social che c'è

Da tempo Google Maps sta cercando di diventare sempre più un'app social, con le guide, le reazioni, le foto e le recensioni, ma senza dimenticare la sua anima funzionale (sapete come inviare la posizione su Google Maps?).

L'ultimo aggiornamento è perfettamente esemplificativo con questa linea di pensiero, in quanto non solo offre nuove funzionalità per chi si sposta con i mezzi pubblici, il che è perfetto in vista delle vacanze di Natale (leggi anche: come sapere gli orari dei mezzi pubblici con le app), ma anche strumenti per organizzare i viaggi con gli amici e nuove reazioni emoji.

Per quanto riguarda gli spostamenti con i mezzi pubblici, la nuova funzione Opzioni di transito disponibile in oltre 80 città tra cui Berlino, Londra e Parigi, consente di ottenere diverse opzioni per gli spostamenti con treni, bus o metropolitana. Dopo aver creato un itinerario e cliccato su Indicazioni, se selezionate Mezzi pubblici in alto, otterrete una serie di opzioni di transito.

In alto a sinistra, potete indicare l'ora di partenza, e per ogni opzione vi verrà indicato il tempo di percorrenza e l'ora prevista di arrivo, con, se disponibili, le frequenze di passaggio del primo mezzo che dovete prendere.

In alto a destra, inoltre, potete toccare la voce Opzioni, il che vi consentirà di scegliere le Opzioni di transito. Tra queste (immagine sotto a destra), potete impostare Minor numero di cambi, Pochi tratti a piedi e Accessibile in sedia a rotelle.

L'app visualizzerà anche chiaramente gli ingressi e le uscite della stazione, su quale lato della strada si trovano e il percorso per arrivarci a piedi, in modo da non rischiare di sbagliare treno.