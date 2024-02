Google Maps ha un nuovo look: è arrivato anche a voi?

Le immagini che trovate in basso riassumono quanto abbiamo appena preannunciato. Google Maps ha un nuovo look , il quale coinvolge da vicino l'interfaccia che permette di accedere alla ricerca dei luoghi sulla nota piattaforma di mappe e navigazione di Google.

Google è sempre a lavoro sulle sua app e servizi per dispositivi mobili, soprattutto per quanto riguarda quelli Android (ecco la raccolta degli smartphone Android del momento ). Nelle ultime ore sono arrivate interessanti novità per il look di Google Maps .

Il nuovo look prevede uno specchietto per l'interfaccia che mostra le informazioni sui luoghi cercati che fornisce maggiormente un effetto in sovrapposizione sulla mappa. Nella parte superiore vediamo infatti un bordo che mostra un effetto tridimensionale, come a rappresentare un rilievo.

Inoltre, lo specchietto che mostra tali informazioni in sovrimpressione non copre più tutto lo schermo, ma si ferma prima. Poi, vediamo anche delle nuove posizioni per i pulsanti che permettono di chiudere o condividere il luogo cercato su Maps.

Un aggiornamento simile è stato apportato anche all'interfaccia grafica che è dedicata alle indicazioni per raggiungere uno specifico luogo, soprattutto se si tratta di indicazioni che prevedono la possibilità di essere raggiunti usando diverse tipologie di mezzi e tramite diversi percorsi. Anche in questo caso, la sezione non copre più l'intero schermo, e tutto sembra più ordinato e accessibile.

Quanto appena mostrato è attualmente in fase di distribuzione automatica via server per l'app Android di Google Maps. Ci aspettiamo che entro i prossimi giorni il nuovo look sia arrivato a tutti.