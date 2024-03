Google Maps (ma non solo) adesso saprà sempre in che direzione siete orientati

Vi è mai capitato di seguire una direzione di Google Maps, soprattutto a piedi e in un ambiente urbano, e rendervi conto che la freccia era orientata verso una direzione errata? Google è a conoscenza di questa situazione, e per correggerla ha lanciato una nuova API, Fused Orientation Provider (FOP).

Il problema di base è legato all'affidabilità del GPS e della bussola digitale in ambienti piuttosto densi come nelle città, che comportano, non solo per Google Maps, incertezze nell'orientamento del telefono (a proposito, sapete come usare Google Maps senza Internet?).

Non si tratta di una questione da poco: l'orientamento del dispositivo (anche chiamato attitude) viene utilizzato come segnale di ingresso per molti casi d'uso come la realtà virtuale o aumentata, il rilevamento dei gesti, la bussola e, ovviamente, la navigazione. In pratica, ogni volta che un'app ha bisogno dell'orientamento di un dispositivo in relazione all'ambiente circostante.

Per migliorare la precisione e implementare una rilevazione consistente dell'orientamento, Google ha quindi introdotto una nuova API nei Google Play Service che, stando alle note di rilascio "fornisce un comportamento più coerente e prestazioni elevate su tutti i dispositivi".

L'API Fused Orientation Provider si aggiunge all'Android Rotation Vector, e, come suggerisce il nome, fonde i segnali dell'accelerometro, del giroscopio e del magnetometro. Inoltre, visto che è integrata nei Google Play Services, fornisce un'implementazione unificata tra i dispositivi, indipendentemente dagli aggiornamenti del produttore.