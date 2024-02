Su Google Maps è possibile controllare la qualità dell'aria e non solo

Google Maps è un'app di navigazione molto nota, che costantemente riceve nuove funzionalità in grado di migliorare ed arricchire l'esperienza degli utenti. In tal senso, così come già avviene su iOS, gli utenti Android, da qualche giorno anche in Italia, avranno la possibilità di consultare i dati relativi al meteo ed alla qualità dell'aria quando si naviga nel livello della mappa.

Difatti, nell'angolo in alto a sinistra è possibile osservare una piccola casella rettangolare, proprio al di sotto della barra di ricerca. In questo spazio si può visualizzare la temperatura con un'icona che mostra la condizione meteo e l'indice della qualità dell'aria. Inoltre, è possibile anche informarsi sul possibile arrivo di pioggia o neve.