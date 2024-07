Google Maps riceve il nuovo design moderno: ecco le novità

Google fornisce un supporto molto costante a Maps, vista anche la sua diffusione. E questo passa anche dalla cura della sua interfaccia grafica. Proprio in questo contesto, arriva un nuovo aggiornamento per l'interfaccia di Maps , vediamo in cosa consiste.

Google Maps è probabilmente una delle app che maggiormente usate nel quotidiano (sapete come condividere la posizione su Maps? ), viste le sue enormi risorse per le mappe e navigazione. Se siete tra gli utenti affezionati del servizio, allora vi interesserà vedere il nuovo design moderno che sta arrivando su Google Maps.

Cosa cambia con il nuovo design di Google Maps

Le immagini che trovate in basso mostrano in cosa consiste l'aggiornamento appena distribuito per Google Maps. Si tratta di un aggiornamento che riguarda esclusivamente l'interfaccia grafica dell'app, e che quindi non introduce nuove funzionalità.

Vediamo un generale arrotondamento dei bordi dei vari elementi grafici che si trovano in Maps, in particolare le schede che appaiono a schermo in diverse situazioni.

Questo riguarda la scheda che appare quando si seleziona un luogo specifico sulla mappa, con la scheda che in questo modo lascia più spazio allo sfondo della mappa.

Ogni nuova scheda riceve anche due pulsanti in alto a destra, uno per la condivisione rapida del luogo selezionato e un secondo per chiudere rapidamente la scheda aperta. Per le schede che fanno riferimento a città specifiche, vediamo anche un leggero ridimensionamento dell'altezza della scheda, sempre nell'ottica di lasciare più spazio alla mappa sullo sfondo.

Un'altra importante novità riguarda le schede che si aprono quando si cercano indicazioni stradali. Vediamo infatti il selettore del mezzo di viaggio, che tradizionalmente include l'auto, l'andare a piedi, con i mezzi pubblici o in bicicletta, è stato spostato all'interno della scheda. La scheda quindi permetterà di visualizzare in maniera rapida le opzioni di itinerario anche in base al mezzo di spostamento scelto.