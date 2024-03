Google Maps si aggiorna su Android Auto: piccola ma piacevole novità

Tutti coloro che usano Android Auto per navigare con Google Maps, collegando ovviamente il proprio smartphone Android all'auto, saranno contenti di sapere che arriva una piccola miglioria per la popolare app di mappe e navigazione.

La novità consiste nell'aggiornamento grafico che riguarda la visualizzazione del tempo stimato all'arrivo quando si avvia un percorso di navigazione su Google Maps. Le immagini che trovate in galleria mostrano in cosa consiste il nuovo look per Maps su Android Auto.

Non è facile accorgersi della differenza rispetto alla versione precedente di Maps: è stata infatti introdotta una visualizzazione del tempo stimato all'arrivo in grassetto, proprio come ormai da tempo Maps propone nelle sue altre popolari versioni, come ad esempio nell'app Android.

La visualizzazione in grassetto del tempo stimato all'arrivo per qualche motivo non era ancora arrivata su Maps per Android Auto.

Finalmente Google aggiorna questo aspetto, con buona pace dell'uniformità grafica dei suoi prodotti software per le varie piattaforme sulle quali sono attivi.

L'aggiornamento che abbiamo appena visto sarebbe in fase di distribuzione con la versione 11.119.0100 di Google Maps e la versione 11.5 di Android Auto. Fateci sapere se avete già notato la novità.