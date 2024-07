Google Maps aggiorna la propria scheda dedicata su WearOS e guadagna nuove complicazioni: ecco le novità

A distanza di qualche mese dall'ultimo aggiornamento, che aveva portato ufficialmente il supporto alla navigazione tramite mezzi pubblici, Google Maps riceve ulteriori novità su WearOS. L'applicazione di Big G mostra infatti un nuovo look per il suo Tile dedicato e guadagna ben due nuove complicazioni per la personalizzazione del proprio quadrante. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio.

Interfaccia Tile migliorata e nuove complicazioni

Come evidenziato dal confronto (prima a sinistra e dopo a destra) delle immagini di 9to5Google a seguire, l'interfaccia risulta essere più semplice ed organizzata. I due pulsanti a forma di pillola hanno lasciato il posto a tre cerchi blu senza testo, contenenti le sole icone. Sulla stessa riga, quindi, abbiamo le due scorciatoie per impostare come destinazione il proprio indirizzo di casa o lavoro, alle quali si aggiunge il pulsante per la ricerca tramite dettatura vocale. Infine, sotto le tre icone, troviamo anche la scorciatoia per aprire direttamente la mappa.

Le nuove complicazioni disponibili, come anticipato in precedenza, sono due e consentono di aprire Maps in modalità ricerca con dettatura vocale (Cerca su Maps) e di accedere direttamente alla schermata della mappa (Mostra mappa), proprio come le scorciatoie appena trattate. Tutte le novità dell'ultimo aggiornamento saranno disponibili con la versione 11.137.0703.W di Google Maps per Wear OS.

