Google Meet risolve il problema degli echi: come funziona l'audio adattivo

Google introduce un'importante novità per Meet, la sua piattaforma ormai diffusissima in tutto il mondo per le chiamate e videochiamate di gruppo. Arriva la funzionalità Audio adattivo.

Con questa novità Google sistema uno dei problemi più frequenti e più fastidiosi che possono verificarsi nei luoghi di lavoro o nelle scuole quando si usano più PC per partecipare a chiamate o videochiamate di gruppo. Parliamo del ritorno audio.