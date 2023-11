Google Meet in mobilità: ecco come la funzione On-the-Go ottimizza l'interfaccia

Quando si pensa ad applicazioni per effettuare videochiamate non si può non fare riferimento a Google Meet. Negli ultimi mesi l'azienda di Mountain View ha dimostrato di voler puntare fortemente sulla propria applicazione, confermandolo a suon di nuove funzioni ed aggiornamenti. L'ultima novità annunciata ha l'obiettivo di migliorare l'esperienza di utilizzo dell'applicazione su mobile.

In particolare, grazie all'introduzione della modalità On-the-Go (Spostamento), l'applicazione Meet rileverà quando l'utente si troverà in una situazione di movimento, chiedendo di abilitare l'interfaccia appositamente ottimizzata. Quindi in situazioni di spostamento in macchina, in autobus o a piedi, partirà un conto alla rovescia che attiverà ugualmente la modalità On-the-Go, nel caso non venisse comunque eseguita alcuna azione.