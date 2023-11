Ora Google Meet rileva realmente le mani alzate durante una riunione: come attivare la gesture

Google negli ultimi mesi ha dedicato particolare attenzione alla sua piattaforma Meet , trasformando uno strumento dedicato principalmente alle videoconferenze in una tra le migliori applicazioni per le videochiamate . L'ultima novità annunciata dal colosso di Mountain View riguarda il riconoscimento dei gesti : nello specifico adesso Meet è in grado di riconoscere quando la mano di un partecipante alla riunione viene fisicamente alzata , così da poter notificare l'host come di consueto.

Come mostrato nella GIF precedente, il rilevamento dei gesti andrà a riconoscere la mano alzata e avviserà l'host che l'utente in questione vuole intervenire. Gli altri partecipanti verranno avvisati allo stesso modo grazie ad un'icona con la mano alzata che apparirà nella finestra del video, esattamente come quando si preme il pulsante dedicato.

Per utilizzare questa funzione è necessario abilitarla dalle impostazioni, andando su:

Altre opzioni

Reazioni

Gesto alza la mano

Google specifica inoltre che ovviamente la fotocamera dovrà essere accesa e la mano ben visibile ma lontana dal viso e dal resto del corpo. Una volta accettati dall'host, durante il discorso il rilevamento dei gesti verrà disattivato. Una volta finito di parlare il rilevamento verrà attivato nuovamente.

Questo aggiornamento è disponibile per i clienti Google Workspace Business Plus, Business Standard, Enterprise Essentials, Enterprise Plus, Enterprise Standard, Enterprise Starter, Education Plus, Teaching and Learning Upgrade e per gli abbonati a Google Workspace Individual.