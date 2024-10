L'app di Google Meet è finalmente morta. Lunga vita all'app di Google Meet

Forse non tutti ricorderanno quanto era confusionaria un tempo la messaggistica di Google, fosse quella testuale o per video chiamate. Fatto sta che la storia di oggi si rifà proprio a una vecchia applicazione, che è stata rinominata.

Hangouts Meet, Google Duo, e Meet: un'anagrafe complicata

Tutto risale ad aprile 2020, quando Google ha rinominato Hangouts Meet in (semplicemente) Meet.

Fin qui si trattava di un semplice cambio di nome, ma il problema è nato nel 2022, quando l'azienda ha trasformato l'app Google Duo in Google Meet, per semplificare la sua offerta di servizi per video chat (e perché la prima aveva molti più utenti della seconda).

Questo ha portato all'esistenza, nello stesso momento, di due app diverse chiamate entrambe Meet. Per evitare quindi confusione, l'originale Hangouts Meet (già rinominata in Meet) è diventata Meet (Originale). Forse la vista di qualche icona aiuterà la memoria.