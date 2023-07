Grazie all'IA, a breve potrete crearvi il vostro sfondo in Google Meet

Dalla pandemia, le videochiamate (ecco i migliori programmi) sono diventate parte della routine lavorativa di molti di noi, ma oltre che scegliere alcuni sfondi improbabili o l'onnipresente sfocatura, non abbiamo molte opzioni.

Ma siamo nell'era dell'intelligenza artificiale generativa, giusto? Ecco quindi che Google Meet sta rilasciando una funzione che consentirà di crearsi il proprio sfondo semplicemente a partire da un input testuale.

Lo strumento, che era stato annunciato al Google I/O 2023, vi consentirà di personalizzare le riunioni con i clienti, anche a rischio di distrarli da quello che state dicendo.

Utilizzarlo è semplicissimo, tutto quello che dovete fare è andare sul sito di Meet e creare o avviare una riunione. Prima di avviare una videochiamata, cliccate in basso a destra sull'icona Applica effetti visivi, mentre durante la videochiamata dovrete cliccare sui tre puntini verticali in basso a destra e poi su Applica effetti visivi.

A questo punto, si aprirà la finestra con gli sfondi, ma se cliccate sul pulsante Genera uno sfondo potrete inserire un prompt di testo per descrivere lo sfondo e scegliere uno stile tra Fotografia, Sci-fi, Fantasy, Animazione 3D, Illustration e Monocromo.

Google offre qualche suggerimento, del tipo: "Un lussuoso soggiorno", "Una magica radura soleggiata in una foresta (quella dell'immagine di copertina)", "Un'accogliente caffetteria con fiori".

Google suggerisce inoltre, per ottenere i migliori risultati, di includere nel testo riferimenti a uno stile, a uno stato d'animo, a un'ambientazione e a oggetti da aggiungere all'ambiente.

Come avviene sempre in queste situazioni, il sistema vi proporrà quattro immagini tra cui scegliere, e se non siete soddisfatti potete modificare il prompt e cliccare su Crea altri esempi. Quando l'immagine è di vostro gradimento, chiudete lo strumento e potrete avviare la vostra videochiamata personalizzata in pochissimi istanti.