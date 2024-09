Novità per Google Meet: su Android diventa a tutto schermo

Chi è che non conosce Google Meet (in questa guida vi spieghiamo cos'è e come funziona Meet)? La piattaforma di Google è ormai diffusa in tutto il mondo, e ha appena ricevuto una novità. L'interfaccia a tutto schermo di Google Meet è appena arrivata su Android.

Lo scorso mese Google ha annunciato una serie di novità per la sua piattaforma dedicata alle videochiamate (ecco le migliori app per fare videochiamate). Ora una di queste novità è finalmente in fase di distribuzione per tutti: parliamo dell'interfaccia a tutto schermo.