Google Messaggi aggiorna la sua fotocamera, ma non è detto che vi piaccia

Arriva una nuova fotocamera per Google Messaggi, che per certi versi è un passo indietro.

Negli ultimi tempi stiamo parlando parecchio dell'app Messaggi di Google nell'ambito della diatriba tra Google e Apple sulla messaggistica RCS. Ora ne pariamo perché l'app ha appena ricevuto un aggiornamento. L'aggiornamento rilasciato per l'app Messaggi di Google riguarda nello specifico la fotocamera integrata nell'app. Stiamo parlando dell'interfaccia che permette di scattare foto e registrare video direttamente dall'app, per poi condividere i contenuti in chat.

La nuova interfaccia della fotocamera in realtà rimuove quella che si basava sulla fotocamera stock del telefono, in favore di un'interfaccia effettivamente più semplice. Come potete vedere dagli screenshot in galleria, troviamo complessivamente meno opzioni per la personalizzazione degli scatti. La nuova interfaccia infatti prevede soltanto delle opzioni per lo zoom, per scambiare obiettivo tra anteriore e posteriore, attivare o disattivare il flash. Oltre a questo non c'è altro, mentre in precedenza era possibile accedere, ad esempio sui Pixel, a opzioni come il bilanciamento del bianco e la temperatura colore.