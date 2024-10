Google Messaggi lancia una nuova sfida a spam e truffe: ecco cosa cambia

La comunicazione tramite messaggi ci caratterizza ormai da anni, e in questo contesto le piattaforme di messaggistica (ecco quali sono le app di messaggistica istantanea più popolari) giocano un ruolo fondamentale. Google Messaggi negli ultimi anni ha visto notevoli e continui miglioramenti, e ora ha annunciato nuove misure per il blocco di spam e truffe. Negli ultimi tempi Google Messaggi è diventato il baluardo di Google per la diffusione dei messaggi RCS. In parallelo, arrivano nuove misure per tenere al sicuro gli utenti da tentativi di spam, truffe e non solo.

Le nuove misure di Google Messaggi contro spam e truffe

La pratica dello spam è tanto negativa quanto diffusa, soprattutto tramite comunicazioni testuali come sono i messaggi e le email. Per questo Google sta investendo risorse nel contrasto di tale pratica per la sua piattaforma Google Messaggi. Le nuove misure presentate rientrano in questa categoria, ma riguardano anche altri aspetti. Partendo proprio da blocco degli spam, Google ha annunciato una nuova protezione avanzata. Già da qualche anno Google Messaggi offre agli utenti una funzionalità di protezione dagli spam, grazie alla quale riesce a catalogare automaticamente i messaggi sospetti nella sezione spam. I messaggi che finiscono in tale sezione non vengono mostrati all'utente, il quale potrà accedervi manualmente. Tale funzione non è sempre perfetta: a volte qualche messaggio contenente effettivamente un tentativo di spam riesce a sfuggire alla catalogazione automatica. E soprattutto, qualche messaggio che non è un tentativo di spam può finire tra gli spam. Allora Google ha rilasciato una funzionalità avanzata per la protezione dagli spam. Questa nuova opzione dovrebbe essere più accurata nell'identificazione dei tentativi di spam, grazie anche al supporto dell'intelligenza artificiale. Questa novità dovrebbe essere presto in distribuzione per coloro che hanno aderito alla beta di Google Messaggi (vi ricordiamo anche come entrare nella beta di Android), e successivamente ci aspettiamo che arriverà per coloro che hanno la versione stabile.

Sempre in questo contesto, Google sta lavorando per introdurre una funzionalità per nascondere automaticamente i messaggi provenienti da numeri internazionali sconosciuti, e anche a quella per aggiungere avvertimenti nel caso in cui il testo del messaggio contenesse link pericolosi. Ma non finisce qui: Google Messaggi riceve anche una funzionalità per il blocco di contenuti sensibili per i minori. La funzionalità si occuperà quindi del riconoscimento automatico dei contenuti a rischio, come ad esempio la nudità. In questo caso Google assicura che la funzionalità non impatterà sulla crittografia end-to-end, che rimarrà garantita su Google Messaggi. Messaggi quindi fornirà dei messaggi di avvertimento a tutti gli utenti minori di 18 anni in caso di rilevazione di contenuti sensibili. Questa funzionalità verrà distribuita entro i prossimi mesi a tutti i dispositivi aggiornati almeno ad Android 9 con almeno 2 GB di RAM, dunque non è ancora disponibile.

Come proteggersi dagli spam