Su Google Messaggi arriverà un punto fermo degli altri servizi di messaggistica

Stiamo parlando della possibilità di modificare i messaggi inviati in chat. Non si tratta dunque di una rivoluzione, se guardiamo alle altre app di messaggistica. Piattaforme come WhatsApp e Telegram permettono la modifica dei messaggi inviati ormai da tempo, ma sicuramente è un importante passo per l'app di Google.

Come vedete dagli screenshot in galleria, provenienti dall'utente AssembleDebug che è riuscito ad abilitare la funzionalità, la modifica dei messaggi potrà avvenire tramite la pressione prolungata sul messaggio e la successiva selezione dello strumento per la modifica. Al termine della modifica, che potrà essere effettuata tramite un box di testo nella parte inferiore dell'interfaccia, basterà toccare l'icona con la spunta per confermare la modifica.

Sembra che la funzionalità di modifica dei messaggi su Google Messaggi sarà possibile esclusivamente per tutti quei messaggi inviati non oltre 30 minuti prima.

La funzionalità è ovviamente in fase di sviluppo. I suoi riferimenti sono stati scovati nella versione 20240213_01_RC00 dell'app Messaggi. Sembra che i server di Google memorizzeranno il messaggio originale e quello modificato. Potrebbe anche verificarsi, soprattutto nel primo periodo dopo il rilascio, che gli utenti che hanno una versione dell'app che ancora non supporta tale funzionalità vedranno entrambe le versioni del messaggio.

Non sappiamo quando effettivamente arriverà la funzionalità per la modifica dei messaggi nell'app Google Messaggi. Il suo sviluppo sembra quasi finalizzato, quindi possiamo aspettarci un rilascio a breve, almeno per coloro che hanno la beta.