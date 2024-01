Google vuole gli RCS sempre più globali, in barba ad Apple

Sono mesi che il tema della messaggistica RCS (qui descriviamo cosa sono e come si abilitano i messaggi RCS ) è molto caldo. Questo perché Google continua a spronare Apple ad adottare lo standard di messaggistica , in favore della sicurezza e dell'interoperabilità.

Qualcuno al di fuori dei big ha anche provato a portare la messaggistica tra Apple e Android ai tempi nostri, parliamo di Beeper Mini che però ha dovuto mollare la presa di fronte alla risposta di Apple che di fatto ha bloccato l'app. Per fortuna negli ultimi tempi sono arrivati segnali di apertura da parte di Apple nei confronti del protocollo RCS, anche se nessuna azione concreta è ancora arrivata.

Ma Google va avanti per la sua strada, e sembra che stia addirittura per allargare il supporto RCS anche a più numeri sullo stesso dispositivo. Questo è quanto emerge da una delle ultime versioni di Messaggi, nel cui codice sono stati scovati riferimenti che indicano il futuro supporto multi SIM ai messaggi RCS.

Questa funzionalità sarà particolarmente utile a coloro che possiedono un dispositivo dual SIM e intendono usare i messaggi RCS poer entrambi i numeri. Gli screenshot che trovate in basso mostrano come si presenterà la funzionalità dell'app Messaggi per supportare gli RCS su tutti i numeri registrati sul telefono.

Gli screenshot che vedete ritraggono una funzionalità che ancora non è disponibile per gli utenti, visto che è ancora in fase di sviluppo e quindi disabilitata. Sicuramente all'orizzonte c'è un nuovo passo avanti per gli RCS sul fronte Android, sperando che in fretta anche Apple si adeguerà.