Messaggi di Google: le reazioni con le emoji diventano più scenografiche

Continuano ad arrivare novità su Google Messaggi : l'applicazione di Big G per le chat RCS , che rappresenta un punto di riferimento per gli smartphone Android (qui la nostra guida su come inviare SMS da internet ). Infatti, dopo aver anticipato questa funzione nella beta, le Reaction Effects sono disponibili anche con la versione stabile dell'applicazione. Sostanzialmente si tratta di animazioni predefinite che vengono generate quando si reagisce ad un messaggio tramite emoji .

Secondo Google, questo è ''un'aggiunta all'esperienza di messaggistica che dà più vita alle tue conversazioni''. Purtroppo, le animazioni sono disponibili esclusivamente per le seguenti emoji.

👍

❤️

😂

😮

😡

👎

💩

🎉

😠

😢

Ciascuna delle precedenti emoji darà vita ad un'animazione differente, fatta eccezione per 😡 e 😠 che generano il medesimo risultato a schermo (vi lasciamo nella galleria degli screenshot dimostrativi di 9to5Google). A quanto risulta, attualmente non esiste un modo per disabilitare in modo specifico queste animazioni.

Questa funzione rientrava nella lista di novità annunciate da Google lo scorso dicembre, sottolineando come il colosso di Mountain View creda fortemente nello standard RCS e nella propria applicazione.

Per tutti i curiosi che non vogliono attendere i rilasci delle varie novità sulla versione stabile dell'app, c'è sempre la possibilità di iscriversi alla beta (che da ieri consente di cambiare il colore di bolle e sfondi delle chat).