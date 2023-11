Google Messaggi si aggiorna: ora potete personalizzare nome e avatar

Negli ultimi tempi abbiamo visto gli animi surriscaldarsi tra Google e Apple sul tema della messaggistica, e in particolare nel contesto della mancata adozione del protocollo RCS da parte di Apple, con continua in solitaria sulla sua strada con iMessage.

Il baluardo della messaggistica RCS in casa Google è sicuramente l'app Messaggi, ovvero l'app di Google nata per gestire gli SMS e che poi si è evoluta con le recenti funzionalità di messaggistica RCS. E proprio per l'app Messaggi arrivano delle ulteriori novità.