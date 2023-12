Google lancia una nuova ''applicazione Meteo'' sul Play Store

Pur sembrando una nuova applicazione appunto, non è da confondersi con il classico meteo di Google (che ha recentemente subito un restyling ) raggiungibile tramite il widget At a Glance dei Pixel. Si tratta invece di un servizio separato che risiede all'interno dell'app Google stessa e, come anticipato, fornisce le previsioni meteo all'interno dell'applicazione Orologio.

Dopo questo aggiornamento le previsioni meteo saranno disponibili, opzionalmente, anche nelle sveglie. Dopo aver ''spento'' la sveglia, apparirà una schermata con il meteo del momento oltre che alle temperature massime e minime per la giornata. Per chiudere la scheda basterà cliccare sul pulsante in basso ''Ok, grazie''. Infine, purtroppo, cliccare sull'icona del meteo nell'app dell'Orologio o nell'apposito widget, non rimanderà alla pagina del meteo di Google.

Questo aggiornamento, essendo inteso come parte dell'orologio di Google, è disponibile al momento solo sui telefoni Pixel supportati. Potete andare direttamente alla pagina Play Store dell'app direttamente da qui.