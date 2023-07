I giganti del Web si alleano per promuovere l'IA responsabile. Speriamo che non sia "IA washing"

Lo sviluppo dell'intelligenza artificiale ha fatto passi da gigante nell'ultimo anno (sapete come creare immagini con questo strumento?), ma si è anche scontrato con una serie di debolezze strutturali dettate da fretta, ambizione e cupidigia, che mettono questa tecnologia in diretta contrapposizione con utenti e legislatori.

Ora però alcuni tra i principali promotori di questo sviluppo, Google, Microsoft, OpenAI e Anthropic, hanno annunciato la formazione di un ente, il Frontier Model Forum, che vuole assicurare uno sviluppo sicuro e responsabile dei modelli di apprendimento automatico su larga scala che superano le capacità attualmente presenti nei modelli esistenti più avanzati (di frontiera, da qui il nome del nuovo ente).

In un comunicato diffuso sul blog di Google, il Forum annuncia quattro obiettivi principali, che si basano sugli sforzi di Unione Europea, governi statunitense e del Regno Unito, OECD e G7 per approfondire questo importante argomento. Il primo è orientato alla sicurezza dei modelli, che deve migliorare attraverso valutazioni indipendenti e standardizzate che consentano di promuovere lo sviluppo responsabile.

Successivamente, l'IA deve aprirsi a utenti e enti legislatori. Per quanto riguarda i primi, l'ente si pone lo scopo aiutare la gente a comprendere la natura, le capacità, i limiti e l'impatto della tecnologia attraverso le migliori pratiche per lo sviluppo responsabile e l'implementazione di modelli avanzati. Il Forum riconosce inoltre l'importanza di collaborare con responsabili politici, accademici, società civile e aziende per condividere le conoscenze sui rischi per la fiducia e la sicurezza.

Infine, la nuova partnership si prefissa l'obiettivo di sviluppare applicazioni che possano aiutare ad affrontare le maggiori sfide della società, come la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici, la diagnosi precoce e la prevenzione del cancro e la lotta alle minacce informatiche.

Praticamente il Frontier Model Forum si focalizzerà nel corso del prossimo anno su tre aree chiave per supportare lo sviluppo dell'IA di frontiera:

Identificare le migliori pratiche , promuovendo la condivisione tra governi e aziende con un accento sulla sicurezza

, promuovendo la condivisione tra governi e aziende con un accento sulla sicurezza Avanzare la ricerca sulla sicurezza dell'IA , andando a evidenziare le questioni aperte più importanti e condividendo una libreria pubblica di valutazioni e benchmark

, andando a evidenziare le questioni aperte più importanti e condividendo una libreria pubblica di valutazioni e benchmark Facilitare la condivisione di informazioni tra governi e aziende

Il Forum non sarà chiuso, ma si apre a organizzazioni che sviluppano modelli di frontiera, dimostrano un impegno per la loro sicurezza e sono disposti a partecipare a iniziative congiunte.

La buona notizia è che questo Forum non è semplicemente un'entità astratta con una serie di progetti sulla carta, ma sarà attivamente coinvolto nello sviluppo di questi propositi sin da subito. Nei prossimi mesi infatti il comunicato anticipa che verrà istituito un comitato consultivo per aiutare a guidare la sua strategia e le sue priorità.

Le società fondatrici inoltre stabiliranno accordi istituzionali chiave tra cui uno statuto, una governance e finanziamenti con un gruppo di lavoro e un comitato esecutivo per guidare questi sforzi, e dichiarano di essere aperti a contributi della società civile e di essere pronti ad ascoltare realtà come Partnership on AI e MLCommons, che da tempo dibattono su questi temi.

Per quanto lodevole, e per certi versi obbligato, l'annuncio del nuovo ente deve dimostrare i suoi buoni propositi sul campo. L'Unione Europea sta infatti sviluppando nuove regole sull'IA che obbligheranno a una certa trasparenza sui modelli, proposito che non è ben visto da aziende come Google e OpenAI che non vogliono condividere i loro segreti industriali e soprattutto rischiare di dover pagare eventuali diritti per i dati su cui hanno allenato i loro modelli.

A questo punto, annunci e realtà si scontrano, e bisognerà capire fino a che punto le aziende vorranno realmente un'IA responsabile, al costo di rinunciare ai propri guadagni. Non è che dopo il green washing assisteremo all'"IA washing"?