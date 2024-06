Google sta lavorando per migliorare Trova il mio dispositivo (e vi consiglia una modifica)

Google ha confermato il suo impegno per migliorare la nuova rete Trova il mio dispositivo. Difatti, gli sviluppatori sono già impegnati sull'evoluzione della rete, così come confermato dalla società a Mishaal Rahman: "Stiamo lavorando attivamente per implementare miglioramenti al funzionamento della rete Trova il mio dispositivo che miglioreranno la velocità e la capacità di individuare gli oggetti smarriti nelle prossime settimane. I dispositivi continuano a unirsi alla nuova rete Trova il mio dispositivo e ci aspettiamo che la rete cresca, il che contribuirà anche a migliorare la reperibilità dei dispositivi persi".

Inoltre, la società suggerisce a tutti gli utenti che dispongono di tag Bluetooth di provvedere a modificare le impostazioni nell'app Google Trova il mio dispositivo, abilitando l'opzione "Con la rete in tutte le zone". Questa modifica dovrebbe consentire di migliorare la capacità del sistema di individuare i prodotti smarriti in aree a basso traffico.