Google fa all-in su Messaggi: ecco 7 nuove funzionalità per celebrare il miliardo di utenti RCS

Nelle ultime settimane si è parlato molto di messaggi RCS, soprattutto a causa della disputa tra Google ed Apple che si è da poco conclusa con l'azienda di Cupertino che finalmente adotterà questo standard di messaggistica. La sostituzione dei protocolli SMS e MMS obsoleti garantirà agli utenti un'esperienza di messaggistica più moderna e sicura con indicatori di digitazione, conferme di lettura, risposte in thread, condivisione multimediale di alta qualità, chat di gruppo migliorate e crittografia end-to-end.

Ma le soddisfazioni per il colosso di Mountain View non finiscono qui: infatti Big G ha appena superato il miliardo di utenti attivi mensilmente con RCS abilitato in Google Messaggi. Per celebrare questo traguardo Google ha comunicato l'implementazione di sette nuove interessanti funzionalità per personalizzare ulteriormente l'esperienza di messaggistica dei propri utenti. Vediamole nello specifico.