Non solo nuove funzioni: Google cambia anche il nome della sua app di messaggistica

Tra gli argomenti caldi di queste settimane sicuramente rientrano i messaggi RCS, in particolare modo a causa della disputa tra Google ed Apple. La "battaglia" si è conclusa con la società di Cupertino che finalmente ha ufficializzato l'adozione del nuovo standard di messaggistica, un passo che dovrebbe assicurare agli utenti un'esperienza di messaggistica più sicura e dinamica.

Google, quasi come se fosse uscita rafforzata da questa notizia, si è particolarmente concentrata sullo sviluppo della sua app di messaggistica, annunciando nella giornata di ieri un aggiornamento piuttosto corposo. L'app del colosso di Mountain View, infatti, ha ricevuto un update contenente sette novità, tra cui l'implementazione di effetti dello schermo, le bolle personalizzate e le reazioni migliorate. Tra l'altro, la società ha festeggiato anche un traguardo abbastanza importante: gli utenti attivi ogni mese con RCS abilitato in Google Messaggi hanno superato quota un miliardo. Ma le novità non finiscono qua.