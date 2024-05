Google nasconde un numero importante dai risultati di ricerca: maggiore pulizia o minore trasparenza?

Che Google Search stia mutando è ormai evidente. Ne abbiamo parlato di recente, in particolare in merito ai contenuti sponsorizzati, ma a essere cambiati sono proprio i risultati di ricerca stessi, spesso più monotoni e meno eterogenei di prima. E ora se ne va anche un altro piccolo pezzettino, che a suo modo era proprio indice di questa varietà: il numero di risultati di ricerca.

Parliamo di quella cifra, spesso nell'ordine dei milioni, che compariva tra la casella di ricerca e il primo risultato, indicando il numero di riferimenti trovati per ciascuna query. In realtà, per quanto non più immediatamente visibile, questo numero non è scomparso, ma è nascosto nella scheda Strumenti, raggiungibile cliccando sull'omonimo pulsante sulla destra, a margine della barra di ricerca.