Google News dice addio alle riviste digitali: ecco come comportarsi

Questo cambiamento dopotutto non coinvolgerà un consistente numero di utenti secondo l'azienda, anche perché l'acquisto di riviste non era già più disponibile dal 2020 , ma i contenuti interessati nel profilo saranno comunque rimossi ( qui potete dare uno sguardo ai vostri).

Quanti fra voi sono degli assidui utilizzatori di Google News ? Probabilmente almeno una volta vi sarete imbattuti in una delle sue notifiche sul vostro smartphone , ma più difficilmente vi sarete trovati ad utilizzare anche il suo servizio di megazine . Proprio per questo, come comunicato in questa pagina , a partire dal mese prossimo Google rimuoverà il supporto alle riviste a pagamento sia dall'applicazione News che dal sito .

Per non perdere i propri contenuti, gli utenti interessati potranno comunque esportare quasi tutte le copie delle proprie riviste prima del 18 dicembre. Le riviste che non possono essere esportate, a causa di elementi interattivi, saranno comunque rimborsate.

Google ha commentato così:

Il supporto per i contenuti delle riviste in Google News verrà interrotto a partire dal 18 dicembre 2023, il che significa che se in precedenza hai acquistato o sottoscrittoo un abbonamento a delle riviste, l'accesso tramite app Google News o da news.google.com alla tua raccolta di riviste verrà rimosso. Per continuare ad accedere ai contenuti della rivista acquistati in precedenza, offriamo l'opportunità di esportare e salvare ogni numero acquistato. In alcuni casi, le riviste acquistate contengono elementi interattivi che non possono essere scaricati e salvati per accessi futuri e offriamo un rimborso per questi contenuti.

Big G inoltre fa sapere che gli utenti interessati riceveranno comunque una mail intitolata "Un aggiornamento al supporto della rivista Google News", dove verrà spiegato come scaricare le copie delle proprie riviste. Il 18 dicembre 2023 resta la data limite sia per salvare i propri contenuti sia per richiedere un rimborso.