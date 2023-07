Vedete meno contenuti pertinenti su Google News? Ecco di chi è la colpa

Diversi utenti infatti si sono accorti che da diversi giorni Google News ha un problema con la proposizione di contenuti pertinenti al proprio profilo utente. Per contenuti pertinenti intendiamo tutti quei contenuti coerenti con i propri interessi e pubblicati dai siti preferiti .

Google News è l'ormai affermata piattaforma per l'aggregazione di contenuti e notizie di casa Google . Questa è ormai attiva tanto su PC quanto su smartphone , peccato che nelle ultime ore è emerso un suo bug particolarmente rilevante.

Il problema infatti restringe notevolmente la proposizione automatica di contenuti pertinenti da parte di Google News. Si tratta quindi di un problema di indicizzazione dei contenuti, il quale colpisce tanto gli utenti finali, che non possono vedere tutti i contenuti pertinenti al loro profilo, quanto chi genera i contenuti che avranno sicuramente notato una riduzione del traffico nei confronti dei loro contenuti.

Il bug che sta colpendo Google News sembra interessare trasversalmente tutti i suoi utenti, dunque dovreste accorgervene sia che usate la piattaforma e sia che vi accedete da smartphone.

Google ha riferito di essere a conoscenza del problema e di essere a lavoro per risolverlo. BigG afferma che sarà risolto entro le prossime 24 ore. Non aspettatevi aggiornamenti dell'app, il fix dovrebbe arrivare automaticamente via server.