Google prova a rivoluzionare il modo di cercare e condividere le ricerche online

Entrando nei dettagli della notizia, il funzionamento di Google Notes sarà piuttosto semplice. Il primo passo sarà quello di attivare l'esperimento di Search Labs, che attualmente non è disponibile in Italia . Successivamente, gli utenti saranno in grado di visualizzare, creare e condividere le note relative ai risultati di ricerca di Google e sugli articoli di Google Discover. Sotto ai risultati di ricerca appariranno due icone: una per aggiungere una nota; l'altra per visualizzare il numero di note presenti (che saranno visualizzabili in una sezione dedicata).

Infine, passando alla sicurezza, il colosso di Mountain View ha assicurato che verrà utilizzata "una combinazione di protezioni algoritmiche e moderazione umana per garantire che le note siano quanto più sicure, utili e pertinenti possibile e per proteggere da contenuti dannosi o offensivi. Infine, utilizzeremo questo tempo per testare e scoprire cosa funziona meglio per gli utenti prima di rendere disponibili queste funzionalità a un pubblico più ampio nella Ricerca". Notes è disponibile già da oggi come funzionalità di Search Labs in inglese negli Stati Uniti, mentre in India è disponibile in hindi e inglese, sia sull'app Google che sui risultati di ricerca mobile.