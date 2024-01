Google ha grandi piani per il pannello laterale di Chrome

Google ha in mente degli importanti rinnovamenti per Chrome, i quali riguardano nello specifico il pannello laterale del browser. Nelle ultime ore infatti sono trapelati importanti dettagli su come verrà aggiornato il pannello laterale di Chrome.

Google Chrome è ormai affermato in tutto il mondo come il browser più diffuso in assoluto (ecco i migliori browser per Android ). Questo spiega perché seguiamo da vicino il suo sviluppo e le novità che potrebbero arrivare in futuro.

Per contesto, vi ricordiamo che il pannello laterale è disponibile nella versione desktop di Chrome. Si tratta di una sezione che si apre lateralmente, sul lato destro, e che può includere diversi contenuti. Nel pannello laterale di Chrome adesso è possibile visualizzare i Preferiti, la Cronologia, l'Elenco di lettura e non solo.

Ciò che ha in mente Google è un aggiornamento delle modalità di accesso e della struttura del pannello laterale di Chrome. Come potete vedere dagli screenshot in galleria, il nuovo pannello laterale di Chrome avrà diverse icone di accesso, rispetto a quella unica che troviamo ora.

Queste icone variano in base al contenuto che si visualizza, e quindi rappresentano i Preferiti, la Cronologia, gli Elenchi di lettura.

In questo modo, il pannello laterale non è più unico ma se ne avrà uno specifico per ogni tipologia di contenuto visualizzato. Sarà quindi possibile bloccare specifici pannelli laterali nella barra degli strumenti di Chrome. Sarà anche possibile averne più di uno bloccato, se questo risulta utile nella navigazione.

Per ogni pannello laterale verrà poi proposta una nuova opzione, situata nella parte inferiore del pannello, per aggiungere nuovi contenuti al pannello stesso.

La novità che abbiamo visto è in fase di test. Potete provarla se avete la versione Beta di Chrome, aggiornata alla build 121. Per accedervi sarà necessario abilitare il flag disponibile all'indirizzo qui in basso:

chrome://flags/#side-panel-pinning