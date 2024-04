Google scatenata sul fronte hardware: in arrivo nuovi Nest Hub

I dettagli su questi nuovi dispositivi della serie Nest sono stati scovati da 9to5Google all'interno del codice della più recente app Google Home. Nello specifico, si tratterebbe di un nuovo Nest Hub e di un nuovo Nest Hub Max.

I riferimenti su Nest Hub Max sono stati rilevati insieme a quelli relativi all'attuale modello sul mercato, lanciato nel 2019. Questo nuovo Nest Hub Max dovrebbe condividere la piattaforma software con il precedente modello, basata su Google Assistant e non su Android. A livello hardware, potrebbe arrivare l'integrazione di un nuovo sensore Soli, utile per il monitoraggio del sonno e che già troviamo sulla più recente versione di Nest Hub.

Per quanto riguarda il nuovo Nest Hub, i riferimenti scovati nell'app Google Home indicano che potrebbe arrivare sul mercato con il nome di Nest Audio, coerentemente rispetto a quanto visto con il precedente modello lanciato nel 2020.

Precedenti rumor avevano già ipotizzato il lancio di un nuovo Nest Hub, con la possibile novità dell'integrazione della connettività UWB che non troviamo sui modelli precedenti. Potrebbe quindi essere giunto il momento di vederlo svelato.

Al momento non abbiamo particolari indicazioni su quanto potrebbero arrivare questi due nuovi dispositivi Nest. Il fatto che i loro riferimenti siano integrati nell'app Google Home in realtà ci fa ipotizzare che il lancio ufficiale non sia poi così lontano, e che quindi potrebbe cadere proprio durante il prossimo Google I/O previsto per maggio.