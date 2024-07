Il nuovo caricabatterie dei Pixel 9: ecco come sarà e quanto sarà rapido

Come cambia il caricabatterie dei Pixel

L'immagine che trovate in basso mostra il nuovo caricabatterie dei Pixel che Google sta progettando. Vediamo un dispositivo sicuramente diverso rispetto al modello precedente, quello che è stato lanciato ormai qualche anno con i Pixel 6.

Vediamo infatti un caricabatterie con i bordi arrotondati, quasi a riprendere le curve sempre più accentuate che vediamo anche sugli smartphone Pixel. Se vogliamo cercare un'analogia, ci accorgiamo che per forma e colore è simile alla custodia delle AirPods.

Vediamo una singola porta di ingresso USB-C, esattamente come avviene per il modello precedente. Nell'immagine trapelata online vediamo un modello destinato al mercato britannico o statunitense, ma ci aspettiamo un design identico anche per quello che arriverà dalle nostre parti.

Le vere novità saranno anche sotto al cofano. Questo caricabatterie dovrebbe infatti essere sostanzialmente più rapido del modello precedente. Si parla infatti di un output massimo di 45W.

Questa novità farà quindi il paio con la maggiore potenza di ricarica supportata dai nuovi Pixel 9, così da poterla sfruttare al massimo. Curiosamente vediamo una variazione nella disposizione della porta USB-C rispetto all'ingresso nella presa di corrente, con il cavo di ricarica che quindi dovrebbe essere direzionato verso il basso o verso l'alto.

Al momento non abbiamo nessun dettaglio sull'ipotetico prezzo di lancio di questo caricabatterie. Il vecchio modello da 30W lo troviamo su Amazon a 29,99 euro.

Sarebbe interessante vedere debuttare questo nuovo modello allo stesso prezzo.