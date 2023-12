Google rilascia il nuovo design per il meteo nell'app Orologio: l'avete ricevuto?

Proprio in questo contesto arrivano delle ulteriori novità per l'app Google Orologio . Si tratta dell'app per eccellenza che permette di gestire e attivare le proprie sveglie , usare il timer e cronometro. La novità riguarda la possibilità di visualizzare il meteo dopo la sveglia.

Negli ultimi tempi abbiamo visto Google porre particolare attenzione all'aspetto dell'interfaccia grafica per le sue app e servizi. Ci riferiamo soprattutto all'aggiornamento dell'interfaccia per tutte le app Android di Google.

La visualizzazione del meteo dopo il suono della sveglia è una novità arrivata recentemente. Si tratta della possibilità di visualizzare una schermata dedicata esclusivamente alle informazioni meteo e iniziare la giornata. Parliamo quindi di un'operazione che rende automatica una procedura che molti di noi fanno a prescindere appena svegli. Ecco perché si tratta di una funzionalità tanto semplice quanto utile.

L'aggiornamento del quale parliamo consiste nell'aggiornamento che vedete in basso: l'interfaccia relativa alla nuova versione appare molto più coerente con il Material You introdotto da Google con Android 13 e Android 14.

Con la precedente interfaccia invece vediamo più informazioni, ma forse troppo dispersive e poco concise.

Come vedete dagli screenshot in galleria, anche nella nuova versione rimane il pulsante che permette di chiudere rapidamente la sezione dedicata al meteo.

La novità che abbiamo appena visto dovrebbe essere in fase di distribuzione via server. Quindi ci aspettiamo che entro i prossimi giorni la novità arrivi per tutti. Vi ricordiamo che per coloro che hanno un Pixel, tale novità era inclusa nell'aggiornamento QPR1 di Android 14.