Google One sfonda quota 100 milioni, ma il bello dovrebbe ancora venire

Il popolare servizio cloud di Google, disponibile in diversi piani di abbonamento e disponibile per dispositivi Android , iPhone e PC , sfonda la quota di 100 milioni di utenti iscritti.

Google One taglia un importante traguardo in termini di numero di iscritti . Questo è quanto ha appena annunciato il numero 1 di BigG, Sundar Pichai.

Questo significa che sono almeno 100 milioni gli utenti che si sono abbonati a uno dei piani di Google One. Si tratta di un importante traguardo per Google One, e allo stesso è un'indicazione dell'effetto positivo (per le tasche di Google) degli sforzi di Google nell'incentivare i suoi piani in abbonamento.

Recentemente, BigG ha ridotto progressivamente la possibilità di effettuare il backup senza costi su Google Foto. Questo sicuramente ha contribuito a convincere gli utenti ad abbonarsi ai piani a pagamento di Google One.