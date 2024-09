Google lancia Google One Lite. Caratteristiche e prezzo del nuovo piano in fase di test

Al momento è disponibile solo per alcuni account Google e in India

Dopo averlo intravisto a luglio, Google ha appena lanciato, per alcuni utenti e al momento solo in India, il nuovo piano Google One Lite, un'alternativa economica alle varianti Basic e Premium. Vediamo quanto spazio mette a disposizione la nuova opzione di Google One e quanto costa, oltre alle funzioni che vi consentirà di usare (spoiler: nessuna), ma non prima di ricordarvi il nostro approfondimento su come liberare spazio su Google Drive.

Spazio, prezzo e altre caratteristiche di Google One Lite

Non avete bisogno di 100 GB di spazio su Google Cloud ma 15 GB sono troppo pochi? Google ha pensato a un piano per voi, Google One Lite. Questa nuova opzione, disponibile solo per account selezionati in India, mette sul piatto 30 GB di spazio di archiviazione, che si possono usare su Drive, Foto e Gmail. Il prezzo, in India, è di 59 rupie al mese, circa 0,64 euro al mese al cambio attuale. Il piano si aggiunge a Basic, che da noi costa 1,99 euro al mese e fornisce 100 GB di spazio di archiviazione (in India per confronto costa 130 rupie al mese, 1,40 euro), e al piano Premium, che al prezzo di 9,99 euro al mese offre 2TB di spazio oltre a una serie di funzionalità come salvataggi illimitati iin Magic Editor e funzionalità premium di Google Workspace (c'è anche la variante AI Premium che con 21,99 euro al mese aggiunge Gemini Advanced). A differenza del piano Basic, Google One Lite non consente la condivisione dello spazio con un massimo di altre 5 persone della famiglia, il supporto prioritario o il cashback sugli acquisti di Google Store. I salvataggi di Magic Editor sono però sempre limitati a 10.

Dove è disponibile Google One Lite

Google One Lite è disponibile solo ai titolari di account Google selezionati, quindi Google potrebbe cercare di ottenere un feedback più ampio dei consumatori prima di un lancio più ampio. Inoltre, per attirare nuovi abbonati, l'azienda offre anche una prova gratuita di un mese, ma non è chiaro se ci sia un prezzo annuale scontato per il piano Lite come altri piani di abbonamento Google One. Al momento il servizio è limitato all'India, e non sappiamo se arriverà mai in Italia. È possibile che Google decida se espandere o persino annullare il servizio in base alle risposte degli utenti.

