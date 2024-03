Google One prepara il programma Porta un amico: sconti interessanti in vista

Google One è il servizio di Google che offre la possibilità di abbonarsi al cloud con le sue opzioni associate. Abbiamo visto come è possibile avere una VPN inclusa nell'abbonamento Google One, e recentemente come Google offra anche i suoi servizi di intelligenza artificiale con l'abbonamento.

Se siete interessati a quest'ultimo aspetto, vi ricordiamo la nostra guida su come funziona Gemini, l'intelligenza artificiale che troviamo in versione avanzata anche in abbonamento Google One. Ora invece parliamo di uno dei prossimi vantaggi che potrebbe arrivare con Google One.