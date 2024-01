In precedenza infatti, Opinion Rewards vi invitava semplicemente a condividere l'app con gli amici, adesso invece vi ricompensa per farlo. Basta avviare l'app e consultare l'ultima scheda in basso nella pagina principale della stessa per generare il proprio codice e darlo a chi volete.

Come spiegato anche da Google, in questo modo voi e il vostro amico/a guadagnerete ciascuno 0,50$, anche se l'ammontare preciso del premio può variare in qualsiasi momento, anche in base alla posizione geografica. Non si diventerà certo ricchi in questo modo, ma qualche app ogni tanto riuscirete a portarvela a caso a costo zero, magari anche un abbonamento a Google One se foste particolarmente fortunati con i sondaggi. A caval donato non si guarda in bocca, no?