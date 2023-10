Google punta sulle passkey: invita gli utenti ad abbandonare le password

Anche Google ha iniziato ad invitare i suoi utenti ad utilizzare le passkey . Il colosso di Mountain View, infatti, ha comunicato di aver facilitato l'accesso ai suoi servizi tramite passkey , offrendole come opzione predefinita negli account personali. Tutto ciò significa che gli utenti, quando accederanno al proprio account, inizieranno a visualizzare le richieste per creare ed utilizzare questo nuovo metodo di autenticazione. In particolare, tra le voci disponibili ci sarà anche quella che reciterà "Salta la password quando possibile".

Per chi non sappia ancora cosa sia una passkey, Google lo spiega molto chiaramente: "Per utilizzare le passkey, basta utilizzare un'impronta digitale, la scansione del volto o un pin per sbloccare il dispositivo e sono il 40% più veloci delle password e si affidano a un tipo di crittografia che le rende più sicure". Tuttavia, l'azienda, consapevole che questo cambiamento richiederà del tempo per essere accettato dagli utenti, ha aggiunto che "le password potrebbero essere in circolazione per un po'". Per questo motivo, agli utenti verrà comunque concessa la possibilità di utilizzare le password (disattivando l'opzione "Salta la password quando possibile").