Google e Passkey: su Android 15 sarà più facile utilizzarle

Durante il Google I/O 2024 si è discusso principalmente sull'intelligenza artificiale. In ogni caso, non sono mancate novità sulla seconda beta di Android 15 e Wear OS 5, soprattutto relativamente alle passkey. Il colosso di Mountain View ha spiegato come le passkey verranno potenziate allo scopo di semplificare le procedure di autenticazione.

Scendendo nei particolari, l'azienda si sta concentrando sul velocizzare il meccanismo di accesso via passkey, che passerà da una sequenza di più fasi ad un semplice ed unico tocco. Questa nuova esperienza d'uso, dunque, racchiuderà tutte le informazioni in un'unica schermata. Per chi avrà più account, poi, sarà disponibile un pulsante per selezionare quello desiderato. Il nuovo funzionamento delle passkey è in fase di rilascio con le inedite versioni di Credential Manager su Android 15.