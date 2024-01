Google spinge sulle passkey e lancia un'esclusiva sui Pixel

Come vedete dagli screenshot in galleria, la funzionalità arriva all'interno del Gestore delle password , la sezione che troviamo nelle Impostazioni di Android sui Pixel. La funzionalità prevede la possibilità di aggiornare alla passkey tutti gli account sincronizzati con il dispositivo che supportano tale metodo di autenticazione.

Questo significa che nella nuova sezione denominata Semplifica il tuo accesso verranno mostrati tutti gli account per i quali è possibile passare alla passkey. Una volta selezionato un account per il quale si intende effettuare il passaggio, allora sarà necessario autenticarsi con la propria impronta digitale per completare l'attivazione della passkey per lo specifico account selezionato.

Con questa mossa Google intende chiaramente spingere gli utenti ad adottare in misura sempre maggiore la passkey. Come dargli torto, visto che si tratta di un metodo che possiamo reputare sicuro a prescindere dall'attenzione del singolo utente. La passkey infatti dipende esclusivamente dal riconoscimento biometrico e dal dispositivo sul quale viene attivato, ed è dunque indipendente dalla complessità dell'eventuale password scelta dall'utente. Proprio perché la passkey elimina la necessità di una password.