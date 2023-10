Inizia in salita il rapporto tra i nuovi Google Pixel 8 e Android Auto

In particolare, alcuni utenti di Pixel 8 e Pixel 8 Pro hanno segnalato alcune criticità relative alla connessione. In pratica, lo smartphone non riesce ad avviare Android Auto oppure la procedura si arresta alla schermata di configurazione. Nonostante le segnalazioni non siano ancora numerose, Google ha subito preso la situazione in mano, affermando che "

il team di Android Auto ha bisogno di segnalazioni di bug per indagare ulteriormente". L'azienda, infine, contestualmente sta anche indagando sui problemi di connessione. Dunque, il colosso di Mountain View sta lavorando affinché gli utenti di Android Auto possano beneficiare della migliore esperienza possibile.