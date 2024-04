Ecco quanto costerà Pixel 8a: smentite le precedenti indiscrezioni

In attesa del debutto, previsto a maggio, Pixel 8a continua a far parlare di sé attraverso numerose indiscrezioni. Del nuovo smartphone di Google, infatti, conosciamo già le presunte specifiche tecniche ed il design. Un solo punto ancora non era totalmente chiaro, ovvero il prezzo di vendita.

Al contrario delle precedenti anticipazioni, sembrerebbe che Pixel 8a costerà come il predecessore Pixel 7a. Per la versione da 128 GB di memoria interna, quindi, dovrebbero occorrere 499 dollari, mentre per quella da 256 GB la spesa aumenterà a 559 dollari. Da parte di Google, dunque, nessun probabile aumento.

Se venisse confermata, si tratterebbe di un'ottima notizia, soprattutto perché il nuovo smartphone introduce alcune novità rispetto al passato. Tra queste, il processore, che sarà il Tensor G3, già visto sui Pixel 8. Anche la batteria riceverà un upgrade, passando dai 4.385 mAh di Pixel 7a ai 4.500 mAh di Pixel 8a. Il display, invece, sarà di tipo OLED con frequenza di aggiornamento a 120 Hz.