Pixel 8a sarà più costoso rispetto a Pixel 7a: le ultime novità

Secondo alcune informazioni provenienti dai rivenditori tedeschi, Google Pixel 8a debutterà sul mercato in due tagli di memoria, almeno quattro colori diversi e, soprattutto, con un prezzo di vendita più alto rispetto al Pixel 7a. In tal senso, il nuovo smartphone di Google potrebbe costare più di 550 euro, mentre il precedente fu lanciato a 499 euro.

Entrando nei particolari, Pixel 8a dovrebbe essere disponibile con 128 oppure 256 GB di memoria interna. La prima variante potrebbe costare 569,90 euro mentre la seconda ben 630 euro. Tuttavia, queste informazioni ancora non sono state confermate da Google: dunque, occorrerà attendere per verificare se corrisponderanno alla realtà oppure no. Inoltre, come accennato all'inizio, il nuovo smartphone del colosso di Mountain View sarà disponibile in quattro colori: "Obsidian" (nero), "Porcelain" (beige), "Bay" (azzurro) e "Mint" (verde chiaro). A riguardo, occorre specificare che il modello da 256 GB è elencato soltanto nel colore Obsidian.